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Постер сериала Кухня Купидона
Постер сериала Кухня Купидона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Кухня Купидона

Кухня Купидона (2022 - 2022)

She jian shang de xin tiao 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Цзян Цянь Фань, которого еще называют китайским богом кухни, руководит сетью успешных и модных ресторанов, один из которых находится в Шанхае. Линь Кэ Сон, в надежде заполучить парня своей мечты, устраивается стажироваться в престижный отель, куда во время своей деловой поездки заселяется Цзян Цянь Фань. Из-за досадной оплошности Кэ Сон увольняют, но неожиданно выясняется, что она обладает идеальным вкусом, и звездный повар берет девушку к себе в ученицы. Вместе им предстоит выиграть важный кулинарный конкурс, а также найти общий язык, что, возможно, приведет к чему-то большему.

В ролях
В ролях
Этан Жуань
Этан Жуань
Ван Чжочэн
Сун Цзуэр
Лью Дун Куин
Ван Жуйцзы
Ламберт Хьюстон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Кухня Купидона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 40 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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