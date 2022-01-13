Цзян Цянь Фань, которого еще называют китайским богом кухни, руководит сетью успешных и модных ресторанов, один из которых находится в Шанхае. Линь Кэ Сон, в надежде заполучить парня своей мечты, устраивается стажироваться в престижный отель, куда во время своей деловой поездки заселяется Цзян Цянь Фань. Из-за досадной оплошности Кэ Сон увольняют, но неожиданно выясняется, что она обладает идеальным вкусом, и звездный повар берет девушку к себе в ученицы. Вместе им предстоит выиграть важный кулинарный конкурс, а также найти общий язык, что, возможно, приведет к чему-то большему.