После трагической гибели родителей молодая девушка Ким Со-юн остается сиротой. Она решает отправиться в маленькую деревню Ачиар, чтобы попытаться отыскать свою пропавшую сестру. Со-юн устраивается работать учительницей английского языка в местную школу. В первый же рабочий день девушка обнаруживает тайное захоронение, которое много лет скрывало тело неизвестной женщины. Для такого уединенного местечка, как Ачира, где почти нет преступности, это событие становится настоящим шоком. Местные жители встревожены, а молодой сотрудник полиции Пак У-чжэ, кажется, рад, что у него появилось настоящее дело. И пока горожане строят догадки о личности погибшей и причине ее убийства, Со-юн и Пак У-чжэ прилагают все усилия, чтобы раскрыть тайну этой загадочной смерти…