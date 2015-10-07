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Постер сериала Деревня: Секрет Ачиары
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Киноафиша Сериалы Деревня: Секрет Ачиары

Деревня: Секрет Ачиары (2015 - 2015)

Maeul: Achiaraui Bimil 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

После трагической гибели родителей молодая девушка Ким Со-юн остается сиротой. Она решает отправиться в маленькую деревню Ачиар, чтобы попытаться отыскать свою пропавшую сестру. Со-юн устраивается работать учительницей английского языка в местную школу. В первый же рабочий день девушка обнаруживает тайное захоронение, которое много лет скрывало тело неизвестной женщины. Для такого уединенного местечка, как Ачира, где почти нет преступности, это событие становится настоящим шоком. Местные жители встревожены, а молодой сотрудник полиции Пак У-чжэ, кажется, рад, что у него появилось настоящее дело. И пока горожане строят догадки о личности погибшей и причине ее убийства, Со-юн и Пак У-чжэ прилагают все усилия, чтобы раскрыть тайну этой загадочной смерти…

В ролях
В ролях
Мун Гын-ен
Ан Со-хён
Он Джу-ван
Юк Сон-джэ
Юк Сон-джэ
Чан Со-ён
Чан Хи-джин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Деревня: Секрет Ачиары - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 16 эпизодов
 
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