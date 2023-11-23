Прокурор Невена Муртазич — мать-одиночка, переживающая непростой развод. Она расследует запутанное дело о самоубийстве школьника, учившегося в одном заведении с её сыном Дино. Казалось бы, это обычное расследование, но всё усложняется, когда отец погибшего обвиняет Невену в бездействии, и дело начинает привлекать внимание общественности. На фоне давления со стороны начальства и неодобрения общественного мнения Невена оказывается в центре скандала. Постепенно у неё появляется тревожное подозрение: руководство школы может скрывать жестокое обращение с детьми. Ситуация становится личной, когда она узнаёт, что её собственный сын прогуливает занятия и сам может быть как жертвой, так и участником травли. Всё рушится, когда отец погибшего напрямую обвиняет Дино в буллинге, доведшем мальчика до трагедии. Разрываясь между обязанностями прокурора и болью матери, Невена отчаянно пытается докопаться до истины, несмотря на давление сверху и общее недоверие. В этом одиночном бою её поддерживает только старый друг и молодой коллега, который при этом регулярно доносит начальству о каждом её шаге. Когда правда наконец начинает проясняться, Невене предстоит сделать почти невозможный выбор — между служебным долгом и верой в собственного сына, которому она всё больше боится доверять.