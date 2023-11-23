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Постер сериала Я знаю твою душу
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Киноафиша Сериалы Я знаю твою душу

Я знаю твою душу (2023 - 2023)

Znam kako dišeš 18+
Год выпуска 2023
Страна Босния и Герцеговина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Прокурор Невена Муртазич — мать-одиночка, переживающая непростой развод. Она расследует запутанное дело о самоубийстве школьника, учившегося в одном заведении с её сыном Дино. Казалось бы, это обычное расследование, но всё усложняется, когда отец погибшего обвиняет Невену в бездействии, и дело начинает привлекать внимание общественности. На фоне давления со стороны начальства и неодобрения общественного мнения Невена оказывается в центре скандала.  Постепенно у неё появляется тревожное подозрение: руководство школы может скрывать жестокое обращение с детьми. Ситуация становится личной, когда она узнаёт, что её собственный сын прогуливает занятия и сам может быть как жертвой, так и участником травли. Всё рушится, когда отец погибшего напрямую обвиняет Дино в буллинге, доведшем мальчика до трагедии.  Разрываясь между обязанностями прокурора и болью матери, Невена отчаянно пытается докопаться до истины, несмотря на давление сверху и общее недоверие. В этом одиночном бою её поддерживает только старый друг и молодой коллега, который при этом регулярно доносит начальству о каждом её шаге. Когда правда наконец начинает проясняться, Невене предстоит сделать почти невозможный выбор — между служебным долгом и верой в собственного сына, которому она всё больше боится доверять.  

В ролях
В ролях
Ясна Джуричич
Ясна Залица
Эрмин Браво
Лазар Драгоевич
Елена Кордич
Игор Скварица
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Я знаю твою душу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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