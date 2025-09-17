Меню
Девять пазлов
Статьи о сериале «Девять пазлов»
Вся информация о сериале
Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ
Netflix нажил себе серьезного конкурента.
Написать
17 сентября 2025 09:25
Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше
У проекта пока не так много фанатов за пределами Азии: исправляем.
Написать
28 июля 2025 20:03
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
