Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ

17 сентября 2025 09:25
Netflix нажил себе серьезного конкурента.

Корейские дорамы давно ушли далеко за пределы романтики и школьных мелодрам. Сегодня триллеры из Кореи — это особый жанр: мрачный, стильный, эмоциональный и с рейтингами, которые доказывают — зрители в восторге.

В 2024–2025 годах на экраны вышло несколько ярких проектов, и каждый из них по-своему цепляет. Собрали 5 лучших картин с достойными оценками — и можно посмотреть за один вечер.

«Чудесный мир» (2024)

История профессора психологии Ын Су Хен начинается с трагедии: смерть сына разрушает ее жизнь, и единственным смыслом становится месть. На этом пути женщина встречает 20-летнего студента-медика Квон Сон Юля.

Он готов на все, даже пожертвовать собственной жизнью, лишь бы защитить ее. Первый сезон растянулся на 14 серий по 70 минут (здесь могут понадобиться и все выходные), но именно глубина драмы помогла дораме получить 7,8 балла на IMDb.

Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ

«Девять пазлов» (2025)

Редкость для жанра — проект от Disney. Десять лет назад дядю школьницы Юн И-ны убили, а рядом нашли кусок пазла. Девушку считали подозреваемой, но доказательств не хватило.

Теперь И-на выросла и стала профайлером с безупречной репутацией. Но когда она получает новый фрагмент пазла и происходит очередное убийство, расследование возвращает ее к кошмару прошлого.

Вместе со следователем Кимом, который все еще сомневается в ее невиновности, героиня погружается в старое дело заново. Неудивительно, что на «Кинопоиске» зрители оценили проект в крепкие 8 баллов.

Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ

«Связь» (2024)

Чан Джэ-ген — лучший следователь отдела по борьбе с наркотиками. Он уверен: личные связи только мешают работе, поэтому держит коллег и друзей на расстоянии. Но все меняется, когда внезапно умирает его старый товарищ и всплывает история с крупной страховой выплатой.

Для героя это дело становится слишком личным, а напряжение сюжета держит зрителей до конца. На «Кинопоиске» сериал тоже получил высокий балл — 8,1.

Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ

«Судья из ада» (2024)

Судья Кан Бит На погибает в 35 лет и по ошибке попадает в ад — туда, где мучаются жестокие преступники. Юстиция отказывается разбираться в обстоятельствах, но король ада не терпит несправедливости.

За допущенную халатность судья должна вернуться на землю и в течение года наказывать убийц, нераскаявшихся и непрощенных, отправляя их в ад. И делать это придется в теле самой Кан Бит На.

Атмосфера проекта и оценка зрителей на «Кинопоиске» (8,1) подтверждают: эксперимент удался. И снова проект, вышедший под крылом Disney. Студия явно не намерена отдавать победу Netflix на этом поле.

Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ

«Белоснежка должна умереть» (2024)

Когда Ко Джон-у было 19 лет, его обвинили в убийстве двух одноклассниц. Парень признался, хотя не помнил, что произошло, а тел так и не нашли. Десять лет он провел в тюрьме, а вернувшись в родную деревню, столкнулся с ненавистью и новым расследованием.

Переведенный из Сеула принципиальный следователь находит в старом деле множество несостыковок, а любопытная студентка медучилища наталкивается на человеческую кость. Это крепкий детективный триллер, который зрители также оценили в 8,1 балла на «Кинопоиске».

Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ

Корейский саспенс умеет удивлять даже тех, кто пересмотрел десятки похожих сериалов. Здесь всегда есть место неожиданным поворотам, глубокой драме и героям, за которых переживаешь до самого финала.

Ранее мы писали: «Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной

Фото: Кадры из сериалов «Белоснежка должна умереть», «Связь», «Девять пазлов», «Чудесный мир», «Судья из ада»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
