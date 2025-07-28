Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше

Тоже скучаете по первым сезонам «Настоящего детектива» — мрачным, атмосферным, с философскими беседами под стакан того, что горит? Тогда корейцы снова спасают индустрию. Конечно, создатели дорамы «Девять пазлов» называет проект не ответом HBO, а «самостоятельным зверем», который одновременно и триллер, и сатира, и драма о памяти, но зрители в отзывах единогласны.

В центре истории — И-на (Ким Да-ми), криминальный профайлер, в прошлом — школьница и единственный свидетель жестокого убийства. Десять лет назад ее дядю нашли мертвым, рядом лежал пазл. Следователь по делу, детектив Ким Хан-сэм (Сон Сок-ку), подозревал, что девочка не так невинна, как кажется. Доказательств не было — и дело заглохло.

Теперь же убийца возвращается. И снова оставляет пазлы. И снова И-на и Хан-сэм вынуждены работать вместе — один не доверяет, вторая что-то скрывает. Каждое новое тело приближает их к разгадке, но и к катастрофе тоже. Потому что эти пазлы — символ чего-то куда более личного.

На первый взгляд И-на — ходячая странность: ведет себя отрешенно, почти мультяшно. Но это фасад. Под ним — дыра в памяти, вина, травма, с которыми ей приходится справляться, разгадывая чужие кошмары. Хан-сэм — ее антипод: прагматик, цепкий, злой на себя и мир. В их тандеме нет романтики, зато есть искры и живой — как у Харрельсона с МакКонахи.

«Девять пазлов» — не буквально «Настоящий детектив», но от него осталась главная магия: расследование, которое раскрывает не только преступника, но и самих сыщиков. Плюс невероятная режиссура Юн Джон-бина, которая балансирует на грани нуара, гротеска и почти сюрреализма. Зацепиться есть за что — и не отпустит до финала. 100/100 от критиков не дадут соврать.

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