Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше

Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше

28 июля 2025 20:03
Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше

У проекта пока не так много фанатов за пределами Азии: исправляем.

Тоже скучаете по первым сезонам «Настоящего детектива» — мрачным, атмосферным, с философскими беседами под стакан того, что горит? Тогда корейцы снова спасают индустрию. Конечно, создатели дорамы «Девять пазлов» называет проект не ответом HBO, а «самостоятельным зверем», который одновременно и триллер, и сатира, и драма о памяти, но зрители в отзывах единогласны.

В центре истории — И-на (Ким Да-ми), криминальный профайлер, в прошлом — школьница и единственный свидетель жестокого убийства. Десять лет назад ее дядю нашли мертвым, рядом лежал пазл. Следователь по делу, детектив Ким Хан-сэм (Сон Сок-ку), подозревал, что девочка не так невинна, как кажется. Доказательств не было — и дело заглохло.

Теперь же убийца возвращается. И снова оставляет пазлы. И снова И-на и Хан-сэм вынуждены работать вместе — один не доверяет, вторая что-то скрывает. Каждое новое тело приближает их к разгадке, но и к катастрофе тоже. Потому что эти пазлы — символ чего-то куда более личного.

Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше

На первый взгляд И-на — ходячая странность: ведет себя отрешенно, почти мультяшно. Но это фасад. Под ним — дыра в памяти, вина, травма, с которыми ей приходится справляться, разгадывая чужие кошмары. Хан-сэм — ее антипод: прагматик, цепкий, злой на себя и мир. В их тандеме нет романтики, зато есть искры и живой — как у Харрельсона с МакКонахи.

«Девять пазлов» — не буквально «Настоящий детектив», но от него осталась главная магия: расследование, которое раскрывает не только преступника, но и самих сыщиков. Плюс невероятная режиссура Юн Джон-бина, которая балансирует на грани нуара, гротеска и почти сюрреализма. Зацепиться есть за что — и не отпустит до финала. 100/100 от критиков не дадут соврать.

Ранее мы писали: Третий сезон «Ванпанчмена» обязан исправить 4 ключевых ошибки второго: иначе тайтл похоронят окончательно и бесповоротно

Фото: Кадр из сериала «Девять пазлов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу Читать дальше 28 июля 2025
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать Читать дальше 26 июля 2025
На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали Читать дальше 29 июля 2025
«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает «Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает Читать дальше 29 июля 2025
В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица Читать дальше 29 июля 2025
Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара» Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара» Читать дальше 29 июля 2025
Зелья Квиберна творят чудеса: Гора после «Игры престолов» почти не снимается в нормальном кино, но мировые рекорды бьет пачками (видео) Зелья Квиберна творят чудеса: Гора после «Игры престолов» почти не снимается в нормальном кино, но мировые рекорды бьет пачками (видео) Читать дальше 29 июля 2025
Начали смотреть «Район Сочхо» со звездой «Игры в кальмара»? Сохраняйте даты выхода серий — не пропустите скорый финал Начали смотреть «Район Сочхо» со звездой «Игры в кальмара»? Сохраняйте даты выхода серий — не пропустите скорый финал Читать дальше 29 июля 2025
Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис» Джин Ву и Луффи глотают пыль: самое высокооцененное аниме 2025-го уже превзошло «Поднятие уровня» и «Ван Пис» Читать дальше 29 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше