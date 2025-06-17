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Отзывы о сериале «Кодекс молчания»
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Alexey A.
17 июня 2025, 15:45
Оценка
Спасибо Афиша за рекомендацию этого сериала. У вас прочитал, приходят регулярно уведомления, если подписаться в браузере. Спасибо 👍🏻 Не помню вашего автора статьи про этот сериал. Классный сериал! Как-то не на слуху этот сериал у других ресурсов, но вы часто находите редкие и очень хорошие кинокартины. Надо чаще вас читать. А тут изюминка сюжета: глухонемая очаровательная симпатичная особа становится почти сыщиком. Здорово придумали историю. Уверен, будет продолжение. И конечно любовь и верность. В детективе это особенно интересно. Афиша, держите в курсе. Вам удачи 🌹🌻👍🏻 * а у вас нет регулярной подписки о новостях по email ? С уважением. * Или приложения для гаджетов ? Читаю часто с телефона.
17 июня 2025, 15:45
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Alexey A.
17 июня 2025, 16:03
Оценка
(да, не заметил, рассылка и приложение есть) Но как-то неудобно на сайте это найти. А редактировать свои сообщения, комментарии можно ? Опечатки если исправить. Ещё раз спасибо, Афиша.
17 июня 2025, 16:03
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