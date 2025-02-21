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Киноафиша Сериалы Факультет

Факультет (2025 - …)

De F*ckulteit 18+
Год выпуска 2025
Страна Нидерланды
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал Videoland
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Адвокат Анук на пороге важного карьерного достижения — её вот-вот примут в партнёры престижной юридической фирмы. Но в самый решающий момент прошлое внезапно возвращается: воздушный шар с посланием от бывшего профессора и возлюбленного Патрика Хартмана выбивает её из колеи. Вскоре сам Хартман появляется в офисе, и Анук снова охватывают тревога и болезненные воспоминания. Зачем он пришёл после стольких лет? В это время журналист Макс Клеппер ведёт расследование о злоупотреблениях в университете, где раньше училась Анук. Хартман — в центре скандала, но коллеги по-прежнему его прикрывают.

В ролях
В ролях
Юлия Аккерманс
Федя ван Хейт
Федя ван Хейт
Стефани ван Эр
Дуня Хаяме
Хайо Брюинс
Tim Olivier Somer
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Факультет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
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