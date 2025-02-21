Адвокат Анук на пороге важного карьерного достижения — её вот-вот примут в партнёры престижной юридической фирмы. Но в самый решающий момент прошлое внезапно возвращается: воздушный шар с посланием от бывшего профессора и возлюбленного Патрика Хартмана выбивает её из колеи. Вскоре сам Хартман появляется в офисе, и Анук снова охватывают тревога и болезненные воспоминания. Зачем он пришёл после стольких лет? В это время журналист Макс Клеппер ведёт расследование о злоупотреблениях в университете, где раньше училась Анук. Хартман — в центре скандала, но коллеги по-прежнему его прикрывают.