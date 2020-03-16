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Киноафиша Сериалы Магнат

Магнат (2020 - …)

Tajkun 18+
Год выпуска 2020
Страна Сербия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал RTS1
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Прокуратура Белграда расследует коммерческую деятельность влиятельного бизнесмена Владана Симовича, которого подозревают в коррупции и взяточничестве. Тем временем Владан решает купить продовольственную компанию, у которой дела идут не очень хорошо, но она может стать перспективной. У бизнесмена есть серьёзные конкуренты, которые также претендуют на покупку компании. Он подозревает, что в его ближайшем окружении есть предатель, который работает на врагов. Владан собирает родных на семейный праздник в роскошном ресторане, где сообщает сыну, что хочет отойти от дел после завершения сделки и передать ему руководство компанией. Во время торжества на бизнесмена совершается покушение на убийство.

В ролях
В ролях
Драган Бьелогрлич
Бранислав Трифунович
Хана Селимович
Тиана Лазович
Марко Бацович
Ваня Ненадик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Магнат - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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