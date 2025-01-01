Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Тайны по соседству
Постеры
Постеры сериала «Тайны по соседству»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Постеры сериала «Тайны по соседству»
Вся информация о сериале
Если зашел новый хит от Apple TV «Из многих», включайте эти 3 сериала: тоже исследуют грань человеческого сознания
Для съемок битвы при Хельмовой Пади Джексон вдохновлялся вовсе не Толкиным: использовал сцену из фильма 60-х годов
За 24 часа короткий тизер набрал 185 млн просмотров: зрители не зря почти 20 лет ждали возвращения Миранды
Можно было и не сомневаться: лучший сериал Кинопоиска в 2025-м все же получит 2-й сезон (дата, подробности)
«Ни света, ни радости, да вообще ничего»: Высоцкая впервые за 12 лет сообщила о состоянии дочери Маши
«Слово пацана» покорил США: сериал про «чушпанов» взял главный приз на одном из крупнейших фестивалей Америки
«Захватывающее приключение»: эту новинку зрители оценили в жалкие 6,8 на IMDb, а Кинг сравнил с «Крепким орешком»
У №2 рейтинг 9.0 на IMDb: 7 легких сериалов с сюжетом не хуже, чем у крутых детективов – столько сезонов, что хватит надолго
«Мы должны сказать его имя»: единицы помнят, как звали Мистера Бига из «Секса в большом городе» – войдете ли вы в их число?
Почему 5-й сезон «Очень странных дел» поделен на 3 части: у сценаристов минимум 2 причины – и вы вряд ли пожалеете
Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667