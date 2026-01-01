Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Черные сердца

Основные места съемок сериала Черные сердца

  • Касабланка, Марокко
  • Марракеш, Марокко
  • Париж, Франция

Даты съемок сериала Черные сердца

  • 25 октября 2021 - Апрель 2022
