В альтернативной реальности учёные изобретают особую технологию, известную как «умные нити», которая позволяет защитить человечество от опасного вируса. Благодаря ей теперь можно записывать все воспоминания людей и хранить их бесконечно долго, чем пользуются правоохранительные органы в своей работе. Цифровой следователь Этика Хиэда особенно преуспела в искусстве извлечения информации из «умных нитей». Её помощником становится андроид Харольд Люкрафт, обладающий дерзким характером, что чрезвычайно раздражает девушку, и ей приходится искать подход к Люкрафту. Напарникам предстоит раскрыть опасный заговор корпораций и спасти мир от распространения смертельной инфекции, поражающей мозг человека.