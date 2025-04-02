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Постер сериала Твоя форма
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Киноафиша Сериалы Твоя форма

Твоя форма (2025 - …)

Your Forma 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Asahi
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

В альтернативной реальности учёные изобретают особую технологию, известную как «умные нити», которая позволяет защитить человечество от опасного вируса. Благодаря ей теперь можно записывать все воспоминания людей и хранить их бесконечно долго, чем пользуются правоохранительные органы в своей работе. Цифровой следователь Этика Хиэда особенно преуспела в искусстве извлечения информации из «умных нитей». Её помощником становится андроид Харольд Люкрафт, обладающий дерзким характером, что чрезвычайно раздражает девушку, и ей приходится искать подход к Люкрафту. Напарникам предстоит раскрыть опасный заговор корпораций и спасти мир от распространения смертельной инфекции, поражающей мозг человека.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Твоя форма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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