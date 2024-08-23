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Постер сериала Летопись королей Западного края
Постер сериала Летопись королей Западного края
Постер сериала Летопись королей Западного края
Постер сериала Летопись королей Западного края
Постер сериала Летопись королей Западного края
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Летопись королей Западного края

Летопись королей Западного края (2024 - 2024)

Go East 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 27 часов 45 минут

О чем сериал

Главный герой дорамы «Летопись королей Западного края» — простолюдин Юань Мо, который ведет скромную жизнь, работая при городских воротах. Всё меняется, когда он сталкивается с беглянкой А Шу, пытающейся проникнуть в город. Этот случай втягивает его в интриги Западного края, где он неожиданно оказывается мелким чиновником, решающим большие дела. Теперь обстоятельства бросают юношу из стороны в сторону, сталкивая его то с грозным генералом, то с обворожительной аристократкой. Юаню Мо предстоит доказать, можно ли, подобно летописи, в одночасье переписать собственную судьбу.

В ролях
В ролях
Тань Цзяньцы
Xiaoyun Chen
Чжоу Ижань
Чжао Кэ
Kan Qingzi
Xu Haiqiao
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Сезоны
Летопись королей Западного края - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 37 эпизодов
 
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