Главный герой дорамы «Летопись королей Западного края» — простолюдин Юань Мо, который ведет скромную жизнь, работая при городских воротах. Всё меняется, когда он сталкивается с беглянкой А Шу, пытающейся проникнуть в город. Этот случай втягивает его в интриги Западного края, где он неожиданно оказывается мелким чиновником, решающим большие дела. Теперь обстоятельства бросают юношу из стороны в сторону, сталкивая его то с грозным генералом, то с обворожительной аристократкой. Юаню Мо предстоит доказать, можно ли, подобно летописи, в одночасье переписать собственную судьбу.