«Кассетомания» — детективный мини-сериал из Великобритании с элементами комедии, в котором группе друзей предстоит стать сыщиками поневоле. В 1985 году трое подростков — Билли, Кон и Зои — задались целью собрать полную коллекцию культовых видеокассет в формате VHS. Ради этого они даже грабят школьный выпускной фонд, но в итоге всё пошло совершенно не по плану. В процессе обмена и покупки записей ребята становятся главными подозреваемыми в убийстве девушки, а заодно и главными врагами общества! Удастся ли им доказать свою невиновность и найти настоящего преступника?