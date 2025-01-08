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Киноафиша Сериалы Кассетомания

Кассетомания (2025 - …)

Video Nasty 18+
Год выпуска 2025
Страна Ирландия/Великобритания/Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут

О чем сериал

«Кассетомания» — детективный мини-сериал из Великобритании с элементами комедии, в котором группе друзей предстоит стать сыщиками поневоле. В 1985 году трое подростков — Билли, Кон и Зои — задались целью собрать полную коллекцию культовых видеокассет в формате VHS. Ради этого они даже грабят школьный выпускной фонд, но в итоге всё пошло совершенно не по плану. В процессе обмена и покупки записей ребята становятся главными подозреваемыми в убийстве девушки, а заодно и главными врагами общества! Удастся ли им доказать свою невиновность и найти настоящего преступника?

Кассетомания - трейлер первого сезона
Кассетомания  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Симона Кирби
Симона Кирби
Валери О’Коннор
Валери О’Коннор
Джейд Джордан
Джейд Джордан
Джастин Дэниелс Анен
Barry John Kinsella
Кэл Арнольд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Кассетомания - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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