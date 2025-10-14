Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Друзья и соседи
Новости
Новости о сериале «Друзья и соседи»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Друзья и соседи»
Вся информация о сериале
Тренд современности: топ-9 свежих фильмов и сериалов, в которых критикуются богачи
Ченнинг Татум заманивает девушек в Эдем, а Николь Кидман зажигает на собственном пляже: рассказываем про проекты, в которых богачи — не мечта, а главная проблема.
Написать
14 октября 2025 14:26
Если скучаете по «Клону»: вот фильм, где Лукас тоже страдает от любви — и не абы с кем, а с Пенелопой Крус
«Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина
У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз
Устали искать сериалы, похожие на «Линкольн для адвоката»? ИИ за секунды выявил 3-х «собратьев» — у каждого рейтинг 8.1+
Все герои «Мстителей: Секретные войны»: Доктор Дум, Фантастическая четверка и даже Питер Паркер — но не тот, что вы подумали
Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)
«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)
Зашли как-то в бар Ленин, Горький и Николай II: в «Хрониках русской революции» больше сотни героев - о каждом читали на уроках истории
«Я пришел в гости к другу...»: не все фанаты мультфильма помнят, откуда появился Чебурашка – Успенского вдохновил один курьез
2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667