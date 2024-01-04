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Постер сериала Мой босс
Постер сериала Мой босс
Постер сериала Мой босс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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3 постера
Киноафиша Сериалы Мой босс

Мой босс (2024 - 2024)

My Boss 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Адвокат Чэн Яо хочет сделать карьеру серьёзного юриста. Ей улыбается удача, когда она получает предложение о работе в престижной юридической фирме. Счастливая героиня решает переехать в другой жилой комплекс, расположенный ближе к офису. Настроение Чэн Яо несколько портит ошибка в сдаче квартиры, у которой оказывается второй жилец – надменный и заносчивый парень в элегантном костюме. Находчивой девушке удаётся кое-как утрясти квартирный вопрос, но в первый день на работе её ждёт новый сюрприз. Начальником оказывается строгий Цянь Хэн, в котором она узнаёт ...своего невольного соседа! Ему нелегко угодить, и испытательный срок для новой сотрудницы становится настоящей проверкой на прочность. Но амбициозная Чэн Яо не намерена сдаваться и хочет доказать недружелюбному боссу свой талант к юриспруденции.

В ролях
В ролях
Чэнь Синсюй
Фань Шуайци
Чжан Жонань
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.4 IMDb
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Сезоны
Мой босс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 36 эпизодов
 
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