Адвокат Чэн Яо хочет сделать карьеру серьёзного юриста. Ей улыбается удача, когда она получает предложение о работе в престижной юридической фирме. Счастливая героиня решает переехать в другой жилой комплекс, расположенный ближе к офису. Настроение Чэн Яо несколько портит ошибка в сдаче квартиры, у которой оказывается второй жилец – надменный и заносчивый парень в элегантном костюме. Находчивой девушке удаётся кое-как утрясти квартирный вопрос, но в первый день на работе её ждёт новый сюрприз. Начальником оказывается строгий Цянь Хэн, в котором она узнаёт ...своего невольного соседа! Ему нелегко угодить, и испытательный срок для новой сотрудницы становится настоящей проверкой на прочность. Но амбициозная Чэн Яо не намерена сдаваться и хочет доказать недружелюбному боссу свой талант к юриспруденции.