Инспектор Лунге Я уже знаю, что произошло. Я знаю о связи инспектора Земана с тайной полицией и его жестокой смерти. Глава пражской полиции и двое офицеров были отравлены до смерти.

[стучит пальцами]

Инспектор Лунге Двое агентов, которых отправили за тобой, были найдены застреленными. И ты главный подозреваемый во всех произошедших происшествиях. Учитывая все улики против тебя, ты – преступник.

Ян Сук Это не так! Я ничего не сделал!

Инспектор Лунге Тогда это мог быть Гриммер, высокий, худощавый мужчина, который разговаривал с инспектором Земаном за день до его убийства?

Ян Сук Это тоже не мистер Гриммер! Он бы не сделал ничего подобного.

Инспектор Лунге В таком случае, кто убийца? Ты знаешь, правда? Ты знаешь, кто убийца, верно?

Ян Сук Ч-Что ты имеешь в виду? Если бы я знал, я бы не был в таком состоянии. Обманутый так многими людьми... подставленный... даже сбежавший от полиции... Мне это надоело! Я больше не хочу предательства!

Инспектор Лунге Ты детектив, не так ли? Если ты детектив, то должен спокойно анализировать ситуацию. Даже если это больно, ты должен спокойно раскрыть правду.

[встаёт]

Инспектор Лунге Если ты не хочешь больше испытывать предательства... тогда начни сомневаться в том, в ком хочешь сомневаться меньше всего.