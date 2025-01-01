Меню
Цитаты из сериала Монстр

Eve Heinemann Я хочу самый большой, который у вас есть.
Gun seller Новичок не сможет справиться с большой пушкой. Что ты собираешься стрелять?
Eve Heinemann Настоящий дьявол.
Инспектор Лунге Я уже знаю, что произошло. Я знаю о связи инспектора Земана с тайной полицией и его жестокой смерти. Глава пражской полиции и двое офицеров были отравлены до смерти.
[стучит пальцами]
Инспектор Лунге Двое агентов, которых отправили за тобой, были найдены застреленными. И ты главный подозреваемый во всех произошедших происшествиях. Учитывая все улики против тебя, ты – преступник.
Ян Сук Это не так! Я ничего не сделал!
Инспектор Лунге Тогда это мог быть Гриммер, высокий, худощавый мужчина, который разговаривал с инспектором Земаном за день до его убийства?
Ян Сук Это тоже не мистер Гриммер! Он бы не сделал ничего подобного.
Инспектор Лунге В таком случае, кто убийца? Ты знаешь, правда? Ты знаешь, кто убийца, верно?
Ян Сук Ч-Что ты имеешь в виду? Если бы я знал, я бы не был в таком состоянии. Обманутый так многими людьми... подставленный... даже сбежавший от полиции... Мне это надоело! Я больше не хочу предательства!
Инспектор Лунге Ты детектив, не так ли? Если ты детектив, то должен спокойно анализировать ситуацию. Даже если это больно, ты должен спокойно раскрыть правду.
[встаёт]
Инспектор Лунге Если ты не хочешь больше испытывать предательства... тогда начни сомневаться в том, в ком хочешь сомневаться меньше всего.
[выходит из комнаты больного Сука]
Фриц Вердеман Могу ли я верить тебе? Всё, что ты мне сказал... Что ты пытаешься сделать... Я не могу сейчас ничего для тебя сделать, но... могу ли я верить тебе, доктор Тенма?
Кэндзё Тенма [показывает на свой пистолет] Не стоит доверять людям, которые так размахивают подобными вещами.
Тошио Иваи Я был действительно удивлён, когда мистера Тенму отметили как подозреваемого!
Инспектор Лунге Ты удивлён? Это было неожиданно?
Тошио Иваи Это было вне ожиданий, думать, что он убил кого-то... Если честно, я не думал, что он способен на такое. Хотя мы всего два раза выпивали три года назад, он не был плохим человеком.
Инспектор Лунге Если ты говоришь, что он не был плохим человеком, значит, он хороший?
Тошио Иваи Хороший человек...? Он был скорее из тех, кто не любит выделяться.
Инспектор Лунге Так что человек, который не любит выделяться, хороший человек?
Тошио Иваи Ну, всё, что я говорю, это то, что он не был неприятным человеком.
[доброжелательный смешок]
Инспектор Лунге [бездушный взгляд]
Jan Suk Ты хочешь что-то сказать?
Fritz Verdeman Я говорю, что твои вопросы слишком stick к инструкции. Так что, чему мы уже научились? Ты ведь как ребенок в наши дни. Наверное, ты подкатываешь к женщинам по инструкции.
Jan Suk Ты выглядишь как отец. У меня нет папы, но я никогда не хотел бы такого родителя, как ты.
