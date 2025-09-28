Меню
Трагедии, заговоры и любовь: 5 лучших дорам 2025-го с высочайшими рейтингами — №1 взлетел выше 9 баллов
Найдется сериал на любой вкус.
Написать
28 сентября 2025 10:52
Круче «Гангстерленда» и «Черного зеркала»: «Поднятие уровня» попало в топ-10 лучших сериалов 2025 года (но №1, все равно, дорама)
Сага о Сон Джин-Ву — единственное аниме в списке.
Написать
3 июля 2025 16:40
9,3 на IMDb: эта свежая дорама с Netflix растопила сердца миллионов: рассказываем, кому нужно смотреть
О бедности и жертвах, но без кровопролития, как в «Игре в кальмара». Только простые человеческие отношения.
Написать
9 апреля 2025 18:36
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
