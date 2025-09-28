Трагедии, заговоры и любовь: 5 лучших дорам 2025-го с высочайшими рейтингами — №1 взлетел выше 9 баллов

2025-й оказался щедрым на дорамы, и это не просто очередной поток красивых историй с романтикой и драмой. В этом году зрители получили проекты, которые захватывают не только эмоциями, но и масштабом — от исторических интриг до семейных разборок, от полицейских боевиков до трогательных мелодрам.

И что важно: рейтинги подтверждают, что смотреть их стоит обязательно. Собрали 5 самых лучших проектов этого года.

«Когда жизнь дает тебе мандарины»

Главный хит этого года. Дорама рассказывает о жизни Э Сун, девочки с острова Чеджу, родившейся в 1951 году. Она теряет мать, растет в бедности, но мечтает стать поэтессой. Рядом с ней — Кван Сик, который любит ее и остается верен ей на протяжении всей истории.

Это не просто романтическая линия, а целая эпопея о семье, любви и испытаниях, которые делают человека сильнее. На IMDb у сериала 9,1, на «Кинопоиске» — 9,2.

Пронзительная история, которая отправляет в очень личное путешествие. Все 16 серий пролетают так, будто это один длинный вдох.

«Набранный вами номер»

Пэк Са-он — политик и журналист, его жена Хон Хи-джу стала немой после несчастного случая в детстве и работает переводчицей в суде. Три года их брака — это почти пустота: они не общаются и живут чужими жизнями. Но все меняется, когда Хон внезапно похищают.

Эта дорама — напряженный триллер, где каждая серия держит в напряжении, а за 12 эпизодов (и это, пожалуй, главный минус — слишком мало!) сценаристы успевают показать и политику, и семейную драму, и поиски правды.

На «Кинопоиске» у проекта 8,2. Зрители отмечают: «Это первая дорама, про которую я могу сказать — серий не хватило».

«Королева Вонген»

Историческая драма в духе «Великолепного века», только на корейский лад. Королева Вонген — «создательница королей» в эпоху Чосон. Родившись в знатной семье, она с детства жила в роскоши, но ее жизнь перевернулась после замужества: она помогла мужу занять трон, обойдя решение отца передать власть его брату.

Интриги, борьба за власть и личные драмы — все это на 8 баллов на «Кинопоиске». Сильная работа для любителей исторических масштабов.

«Хороший мальчик»

Бывшие олимпийские чемпионы, потерявшие карьеру из-за травм и скандалов, становятся… полицейскими. Но доверия к ним нет, коллеги скептичны, а преступность в городе Инсан процветает. Вдобавок коррумпированная система явно не ждет от них подвигов.

Но герои используют все, что у них осталось: силу, выдержку и командный дух. Их команда, прозванная «Олимпийские мстители», берет на себя дела, с которыми обычные полицейские не справляются.

Один из самых напряженных моментов — когда они ловят банду «Золотой кролик», за которой охотились месяцами.

На «Кинопоиске» сериал получил 8,4, и зрители считают его одним из самых динамичных проектов года.

«Учебная группа»

Юн Га Мин всегда мечтал быть отличником, но сколько бы он ни занимался, результаты оставались на дне. В отчаянии он переводится в инженерную школу Юсон, надеясь, что там сможет выделиться.

Реальность оказывается суровой: школа — полный развал. Тогда Юн собирает собственную «учебную группу» из таких же неудачников. Вместе они решают бороться за будущее и готовиться к поступлению в университет.

На IMDb и «Кинопоиске» — 8,3. Эта дорама понравится тем, кто любит истории о подростках, дружбе и том, что даже в самых темных обстоятельствах можно найти путь наверх.

В списке найдется дорама под любой вкус: боевики, драмы, триллеры. «Мандарины» так и вовсе стали событием года, поэтому посмотреть их стоит вообще каждому человеку.

