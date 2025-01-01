Меню
Лишь один взгляд
Постеры
Постеры сериала «Лишь один взгляд»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Если вас ничего не прошибает после «Черного зеркала»: эти 8 фантастических сериалов вернут мурашки
Основано на реальных убийствах: Hulu экранизировал историю клана Мердо — богач лишил жизни жену и сына, но почему?
Кинг явно в ударе: 4 фильма и 2 сериала за 2025 год — это мощно: «Бегущий человек» вырывается вперед, но хватит ли ему дыхания на дистанции?
Роулинг не зря «забрала» Карту Мародеров у Гарри: одна сюжетная дыра уже появилась, а следующая грозила развалить всю историю
Вот почему Малдера не было в финальных сезонах «Секретных материалов» - пришельцы тут ни при чем
Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)
Гюльчатай, открой масочку: в «Мстителях: Судный день» могут появиться 2 актрисы на замену Дауни-мл. в роли Дума
Части со Сноуком и Кайло Реном пересматривать не обязательно: что нужно смотреть перед «Мандалорцем»
Главное оружие Скайнета так и не показали в фильмах — он сломал бы Т-800, как спичку: у Сопротивления нет шансов против такого противника
«Бле-стя-ще!» и «Захватывает с первой минуты»: так говорят про 5 сериалов 2025-го года – о них мало кто слышал, хотя рейтинги не ниже 7
«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру
