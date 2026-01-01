Оповещения от Киноафиши
Док
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Док
Основные места съемок сериала Док
Торонто, Онтарио, Канада
Где снимали известные сцены
Экстерьер больницы
Здание Maanjiwe Nendamowinan — Университет Торонто, кампус в Миссиссоге, Онтарио, Канада
Даты съемок сериала Док
28 февраля 2024 - 28 июня 2024
4 июня 2025 - 27 марта 2026
