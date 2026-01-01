Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Док

Основные места съемок сериала Док

  • Торонто, Онтарио, Канада

Где снимали известные сцены

Экстерьер больницы
Здание Maanjiwe Nendamowinan — Университет Торонто, кампус в Миссиссоге, Онтарио, Канада
Даты съемок сериала Док

  • 28 февраля 2024 - 28 июня 2024
  • 4 июня 2025 - 27 марта 2026
