Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого

Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то

Каверин мог убить Сашу Белого, но не стал: вырезанная из «Бригады» сцена отвечает на главный вопрос сериала

«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»

Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная

Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести

«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)

Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года

От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»

«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите