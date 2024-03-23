Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Красотка и романтик
Постер сериала Красотка и романтик
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Красотка и романтик

Красотка и романтик (2024 - 2024)

Minyeowa sunjeongnam 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 62 часа 30 минут

О чем сериал

Малышке До-ре сильно не повезло с семьей. Отец умер, а мать — взбалмошная корыстная скандалистка. Она заставляет дочь выступать в клубах, и постоянно скрывается от кредиторов, так как по средствам женщина жить не умеет. Девочка не привыкла унывать, хотя она вынуждена заботиться о братьях, к которым очень привязана. А ещё она без памяти влюбляется в соседа, старшеклассника Пиль-сона. Спустя много лет До-ре удается стать успешной актрисой, а судьба вновь сводит её с Пиль-соном. Вот только счастливому воссоединению мешает мать: она просаживает все деньги дочери и даже пытается продать До-ру в жёны богачу.

В ролях
В ролях
Юн Ю-сон
Пак Сан-вон
Лим Е-джин
Лим Су-хян
Ли Ён-ын
Чха Хва-ён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Красотка и романтик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 50 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше