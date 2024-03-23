Малышке До-ре сильно не повезло с семьей. Отец умер, а мать — взбалмошная корыстная скандалистка. Она заставляет дочь выступать в клубах, и постоянно скрывается от кредиторов, так как по средствам женщина жить не умеет. Девочка не привыкла унывать, хотя она вынуждена заботиться о братьях, к которым очень привязана. А ещё она без памяти влюбляется в соседа, старшеклассника Пиль-сона. Спустя много лет До-ре удается стать успешной актрисой, а судьба вновь сводит её с Пиль-соном. Вот только счастливому воссоединению мешает мать: она просаживает все деньги дочери и даже пытается продать До-ру в жёны богачу.