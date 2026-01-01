Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Самый ценный игрок
Статьи
Статьи о сериале «Самый ценный игрок»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Статьи о сериале «Самый ценный игрок»
Вся информация о сериале
Драмы, триллеры, детективы — собрали 10 лучших сериалов Netflix 2025 года: ни одного проходного, только обязательные к просмотру
Их смотрели, обсуждали и пересматривали.
Написать
1 января 2026 20:03
Лучшее из лучшего: топ-5 оригинальных сериалов, которые можно посмотреть на Нетфликсе уже сейчас
Эти шоу стали настоящими хитами — возможно, и вам стоит их оценить.
Написать
10 апреля 2025 17:09
Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Гайдай создал такой образ, что зрители до сих пор спорят: какой же национальности Нина в «Кавказской пленнице»?
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667