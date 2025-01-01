Что на самом деле произошло с Женей и его дочкой в финале «Бара "Один звонок"»: объясняем без загадок

Только на таких мужчин и надо смотреть: психолог назвала неочевидный плюс сериала «Ронин» с Паламарчуком

218 млн просмотров: феномен 38-й серии «Маши и Медведя» «Нынче все наоборот», которую пересматривают чаще, чем свежие мультпремьеры

«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»

Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)

Разочаровали «Алиса» и «Горыныч»? Не только вас: военная драма стала лучшим фильмом 2025 года, хотя собрала меньше

За душу берет не только «Москва слезам не верит»: ИИ подобрал для вас еще 5 похожих фильмов СССР – у всех оценки не ниже 8.1

«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)

Из «Гарри Поттера и философского камня» вырезали столько всего, что хватит на отдельный фильм: и сериал от HBO просто обязан это исправить