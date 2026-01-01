Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Sound Fiction/Entertainment
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Best Editing Fiction Entertainment
Номинант
Best Sound Fiction/Entertainment
Номинант
Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
Номинант
Best Production Design
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
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