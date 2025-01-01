20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?

«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды

Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы

Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают

38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова

Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали

Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем

«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)

Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону

Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть