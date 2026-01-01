Бабушка положила 1000 рублей на сберкнижку в 1990 году: внучка пришла в банк за деньгами 30 лет спустя и чуть не расплакалась

Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые

Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах

В Китае от этого фильма СССР все без ума — даже ремейк сняли, собравший 400 млн зрителей: россиянам их сериал тоже зашел

Шерстяной Гайдай и пушистый Рязанов: героев любимых фильмов СССР превратили в вязаные игрушки – спорим, даже 3/5 не узнаете? (тест)

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«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)

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