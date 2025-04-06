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Если король проиграет
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Отзывы о сериале «Если король проиграет»
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❤️ВлЮБЛёННаЯ❤️ ❤️В СОЛНЦе☀️☀️☀️❤️
6 апреля 2025, 19:24
Оценка
Сериал зацепил с первой серии, жду новых развитий.
6 апреля 2025, 19:24
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:51
в ответ на сообщение
❤️ВлЮБЛёННаЯ❤️ ❤️В СОЛНЦе☀️☀️☀️❤️ от 6 апреля 2025, 19:24
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:51
0
0
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Оля Янина
25 мая 2025, 07:02
Оценка
Сериал интересный, единственное - роль Фади исполняет очень очень непривлекательная актриса. Непривлекательная - мягко говоря(
25 мая 2025, 07:02
1
0
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Валентина Вахрушева
29 мая 2025, 11:56
Оценка
Очень понравился сериал, заинтересовал с первой серии. Халит отлично играет, сразу чувствуется рука мастера. Мерве очень даже гармонирует с Халитом, да и возраст у них подходящий, а молоденькие актрисы сдесь были бы совсем не в теме. 15 серий просмотрела, но 16 пока нет. Очень жду.
29 мая 2025, 11:56
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Валентина Вахрушева
29 мая 2025, 12:02
Оценка
Простите не Мерве, а Аслыхан, поправка выше.
29 мая 2025, 12:02
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Вера Черкашина
21 июня 2025, 08:30
в ответ на сообщение
Валентина Вахрушева от 29 мая 2025, 11:56
А где вы смотрели 15 серий, на ivi только 7
21 июня 2025, 08:30
0
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Marina Bezverkhnyaya
21 июня 2025, 14:41
Оценка
Сериал огнище, действительно зацепил с первой серии❤️
21 июня 2025, 14:41
0
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