Статьи о сериале «Кассандра»

Статьи о сериале «Кассандра»
Кадр из сериала «Кассандра»
Почти 25.5 млн часов просмотра: этот немецкий ужастик от Netflix сейчас в топе — в роли злодея ИИ-домработница Мини-сериал можно осилить за пару вечеров.
11 марта 2025 19:05
Главная злодейка сериала, робот по имени Кассандра
80% на RT, 6 серий и 1 кровавый умный дом: новенький мини-сериал от Netflix — «Черное зеркало» скрестили с семейной драмой Проект можно осилить буквально за один вечер.
1 комментарий
9 февраля 2025 14:15
