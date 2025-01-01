Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Доминион Цитаты

Цитаты из сериала Доминион

Клэр Ризен [закрывающий видеоролик "Введение в Вегу: Руководство для граждан"] Поздравляю! Это особенный день. С принятием присяги вы теперь полноценный гражданин Веги, и я хотел бы официально приветствовать вас в нашем городе. Ваши упорные усилия и вклад уже принесли плоды и продолжат это делать. Однако помните, что с гражданством приходит и ответственность. Будущее Веги зависит от постоянного вклада таких граждан, как вы. Ваши жертвы и усилия обеспечат, чтобы обещание безопасности Веги передавалось поколениям, которые еще не пришли. Я надеюсь, что это руководство ответило на все ваши вопросы, но также надеюсь, что ваше гражданское образование не закончится с получением гражданства. Посетите Великий зал Веги. Читайте собранные там истории и гордитесь тем, что теперь вы можете сказать "Civis Vega sum", потому что вы гражданин Веги. Да благословит вас Спаситель; да благословит он нас всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генерал Эдвард Ризен [открывающее видео "Введение в Вегу: Руководство для граждан"] Я гражданин Рима. "Я гражданин Рима." Когда-то эта фраза открывала дороги в земли, куда ни один человек не смеет ступить, потому что было известно, что могущество величайшей империи мира проявляется в правах всех её граждан, независимо от того, на какой земле они находятся. Добрый день, гражданин. Я генерал Эдвард Ризен, основатель Веги. К сожалению, мир, в котором мы живём, таит опасности, которые ни один римлянин не мог бы представить. Великая армия ангелов могла быть побеждена, но восьмядиапазонные создания всё ещё заражают пустыню за стенами. Однако у нас есть оружие, которого нет у ангелов: общество, обычаи, роли, которые придают нам смысл, связывают нас с высшим благом. Вы один из немногих счастливчиков. Вы выжили в войне. Вы достигли святилища стен Веги, но с гражданством приходит и обязанность. Теперь вы часть разнообразного сообщества, где каждый человек имеет свою функцию, свою ответственность. Присоединяйтесь к нам в восстановлении. Помогите сделать Вегу маяком для других городов Колыбели. Вместе мы снова сделаем Землю королевством для человечества. Я гражданин Веги; и теперь таковым стал и вы.
Генерал Эдвард Ризен [открывающее видео "Введение в Вегу: Руководство для граждан"] Я гражданин Рима. "Я гражданин Рима." Когда-то эта фраза открывала дороги в земли, куда ни один человек не смеет ступить, потому что было известно, что могущество величайшей империи мира проявляется в правах всех её граждан, независимо от того, на какой земле они находятся. Добрый день, гражданин. Я генерал Эдвард Ризен, основатель Веги. К сожалению, мир, в котором мы живём, таит опасности, которые ни один римлянин не мог бы представить. Великая армия ангелов могла быть побеждена, но восьмядиапазонные создания всё ещё заражают пустыню за стенами. Однако у нас есть оружие, которого нет у ангелов: общество, обычаи, роли, которые придают нам смысл, связывают нас с высшим благом. Вы один из немногих счастливчиков. Вы выжили в войне. Вы достигли святилища стен Веги, но с гражданством приходит и обязанность. Теперь вы часть разнообразного сообщества, где каждый человек имеет свою функцию, свою ответственность. Присоединяйтесь к нам в восстановлении. Помогите сделать Вегу маяком для других городов Колыбели. Вместе мы снова сделаем Землю королевством для человечества. Я гражданин Веги; и теперь таковым стал и вы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Роксанна МакКи
Роксанна МакКи
Roxanne McKee
Alan Dale
Alan Dale
Алан Дэйл
Alan Dale
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше