Генерал Эдвард Ризен [открывающее видео "Введение в Вегу: Руководство для граждан"] Я гражданин Рима. "Я гражданин Рима." Когда-то эта фраза открывала дороги в земли, куда ни один человек не смеет ступить, потому что было известно, что могущество величайшей империи мира проявляется в правах всех её граждан, независимо от того, на какой земле они находятся. Добрый день, гражданин. Я генерал Эдвард Ризен, основатель Веги. К сожалению, мир, в котором мы живём, таит опасности, которые ни один римлянин не мог бы представить. Великая армия ангелов могла быть побеждена, но восьмядиапазонные создания всё ещё заражают пустыню за стенами. Однако у нас есть оружие, которого нет у ангелов: общество, обычаи, роли, которые придают нам смысл, связывают нас с высшим благом. Вы один из немногих счастливчиков. Вы выжили в войне. Вы достигли святилища стен Веги, но с гражданством приходит и обязанность. Теперь вы часть разнообразного сообщества, где каждый человек имеет свою функцию, свою ответственность. Присоединяйтесь к нам в восстановлении. Помогите сделать Вегу маяком для других городов Колыбели. Вместе мы снова сделаем Землю королевством для человечества. Я гражданин Веги; и теперь таковым стал и вы.

