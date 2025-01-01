Постеры сериала «Белая перчатка»

Госпожа д’Эгийон и «бульон» кардинала Ришелье: что на самом деле скрывалось в песенке Миледи «Ли-лон ли-ла»

3 мощных вестерна, которые нужно посмотреть на Netflix прямо сейчас: Тарантино за камерой, Камбербэтч в седле, Иствуд — как всегда сам по себе

Не просто питомцы: кем на самом деле были лютоволки из «Игры престолов» и откуда они пришли

Проскурин обошелся с ней слишком жестоко: Глаголева не стерпела — и застращала всю съемочную группу «Выйти замуж за капитана»

«Етить твою богомышь» и другие перлы: угадайте героев «Сватов» по 8 «разрывным» цитатам Ковалевых и Будько

Финальный бой с Векной переживут не все? Чем закончится 5 сезон «Очень странных дел» – Дафферы намекали давно, но есть и другие версии

Если бы Уэнсдей работала с Винчестерами: у Netflix есть сериал о ночной охоте на нечисть — у него всего 1 сезон, но зрители требуют все 10

Гай Ричи не удержался — и попал в кадр: в фильмографии режиссера 33 работы, но и актером он успел побыть

«Время пролетает незаметно»: у «Далекого города» появился cерьезный конкурент – дизи только вышел, а уже получил 8.1 на IMDb

Комичные детективы и капитан в куртке с шипами: в СССР был свой киберпанк, и вышел он за годы до «Призрака в доспехах»