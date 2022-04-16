Ещё недавно Альваро Виейра Бранко занимал должность министра общественных работ и имел значительный вес в политической жизни страны. Отправленная в правоохранительные органы анонимная просьба проверить деятельность чиновника открывает начало долгому судебному процессу. Бранко подозревается в коррупции, уклонении от уплаты налогов, а также в торговле влиянием. На время следственного процесса Альваро помещается под домашний арест. Запертый в своём роскошном особняке, Бранко должен придумать блистательную стратегию, чтобы жизнь стала прежней. Возможно ли сохранить влияние в политике, если на тебе специальный браслет, фиксирующий все передвижения? И возможно ли по-прежнему удовлетворять финансовые потребности мамы, жены, детей и любовницы, если твои счета заморожены?