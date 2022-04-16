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Постер сериала Министр под арестом
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Киноафиша Сериалы Министр под арестом

Министр под арестом (2022 - 2022)

Prisão Domiciliária 18+
Год выпуска 2022
Страна Португалия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал OPTO | SIC
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Ещё недавно Альваро Виейра Бранко занимал должность министра общественных работ и имел значительный вес в политической жизни страны. Отправленная в правоохранительные органы анонимная просьба проверить деятельность чиновника открывает начало долгому судебному процессу. Бранко подозревается в коррупции, уклонении от уплаты налогов, а также в торговле влиянием. На время следственного процесса Альваро помещается под домашний арест. Запертый в своём роскошном особняке, Бранко должен придумать блистательную стратегию, чтобы жизнь стала прежней. Возможно ли сохранить влияние в политике, если на тебе специальный браслет, фиксирующий все передвижения? И возможно ли по-прежнему удовлетворять финансовые потребности мамы, жены, детей и любовницы, если твои счета заморожены?

В ролях
В ролях
Хосе Афонсо Пиментел
Филипе Варгас
Сандра Фалейру
Marco Delgado
Валери Браддель
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Министр под арестом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
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