О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Измена
Сезоны
Измена, список сезонов
Betrayal
18+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
42 минуты
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Измена»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
29 сентября 2013 - 19 января 2014
