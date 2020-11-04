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Киноафиша Сериалы Молчание песка

Молчание песка (2020 - 2020)

Hondar ahoak 18+
Год выпуска 2020
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал ETB1
Продолжительность сериала 3 часа 40 минут

О чем сериал

Инспектора Нерею Гарсия направляют в тихую рыбацкую деревушку Ондарроа, чтобы расследовать загадочное исчезновение капитана судна. Рутинное на первый взгляд дело быстро превращается в запутанную головоломку, где каждое новое открытие только добавляет вопросов. Местные жители молчаливы, их взгляды насторожены, а тайны, скрытые в прошлом, плотно сплетены с древними легендами и предрассудками. Погружаясь в расследование, Нерея сталкивается не только с мрачными секретами города, но и с собственными страхами, которые грозят помешать ей докопаться до истины.

В ролях
В ролях
Иньяки Бераэче
Хосеан Бенгоэчеа
Хосеан Бенгоэчеа
Энеко Сагардой
Erik Probanza
Nagore Aranburu
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Молчание песка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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