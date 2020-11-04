Инспектора Нерею Гарсия направляют в тихую рыбацкую деревушку Ондарроа, чтобы расследовать загадочное исчезновение капитана судна. Рутинное на первый взгляд дело быстро превращается в запутанную головоломку, где каждое новое открытие только добавляет вопросов. Местные жители молчаливы, их взгляды насторожены, а тайны, скрытые в прошлом, плотно сплетены с древними легендами и предрассудками. Погружаясь в расследование, Нерея сталкивается не только с мрачными секретами города, но и с собственными страхами, которые грозят помешать ей докопаться до истины.