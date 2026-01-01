Не выбрасываю старые ручки, которые перестали писать — нашла им 5 крутых применений на даче и дома

Помидоры на зиму закатываю без уксуса — рецепт, который искала годами: получаются сладкими и упругими

2 из 3 зарядок для смартфонов в России опасны для жизни: меняйте свою срочно, если заметите даже 1 из этих 5 признаков

«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?

Этот сериал Netflix вышел ровно 10 лет назад, но в России до сих пор – №1: за полгода его смотрели чаще «Ландышей» и «Первого отдела»

Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон

НТВ приготовил массу сюрпризов — и речь не про «Невский-8»: в новом телесезоне Устюгов отправится в XIX век, а Безруков — в Средневековье

«Дельфин 3» на НТВ еще не вышел, но уже повторил главную ошибку «Невского»: «Ну зачем было его убивать? Дальше – не смотрю»

Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть

Не новые, зато отличные: 2 атмосферных детективных сериала с рейтингами 7+, которые рекомендуют 100% посмотревших