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Киноафиша Сериалы Паника в Нью-Йорке Кадры

Кадры из сериала «Паника в Нью-Йорке»

Вся информация о сериале
Пару чайных ложек на ведро воды — и грязь с пола отвалится комьями (а про пыль забудете на целую неделю)
Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным
Пару капель на губку – и швы между плиткой в ванной сияют: выбросила всю химию и теперь использую копеечно средство с кухни
Самый дикий рецепт пытались запретить зоозащитники, но все бестолку: в этом сериале Showtime его выдали с потрохами
ИИ создал картины из названий советской классики: фильм №1 угадают 100/100 людей – 4 остальных узнают единицы (тест)
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