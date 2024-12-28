Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Я к тебе надолго 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Я к тебе надолго
Киноафиша Сериалы Я к тебе надолго Сезоны Сезон 1
Ya k tebe nadolgo 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 18 минут

Рейтинг сериала

3.2
Оцените 12 голосов
3.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Я к тебе надолго»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 декабря 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 января 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2025
График выхода всех сериалов
Бенджен Старк знал слишком много? Новая фан-версия объясняет странные появления одного из самых загадочных персонажей «Игры престолов»
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше