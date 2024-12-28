Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Я к тебе надолго 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вопросы и ответы
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Киноафиша
Сериалы
Я к тебе надолго
Сезоны
Сезон 1
Ya k tebe nadolgo
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
28 декабря 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
6
Продолжительность сезона
18 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
3.2
Оцените
12
голосов
3.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Я к тебе надолго»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
28 декабря 2024
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
6 января 2025
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
14 февраля 2025
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
21 февраля 2025
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
21 февраля 2025
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
21 февраля 2025
График выхода всех сериалов
Бенджен Старк знал слишком много? Новая фан-версия объясняет странные появления одного из самых загадочных персонажей «Игры престолов»
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667