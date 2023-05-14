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Киноафиша Сериалы Новая волна

Новая волна (2023 - 2023)

Hou lang 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

В день, когда 28-летняя Сунь Тоу Тоу попала в беду, помочь ей вызвался Рен Синь Чжэн, профессор Университета китайской медицины. Он не только спас сироту, но и, узнав о ее тяжелом положении, предложил стать его ученицей. Так девушка начала постигать древнее искусство традиционной китайской медицины. С каждым днем она все глубже погружается в науку, которая стала ей невероятно интересна. Только одно портит учебу: Тянь Чжэнь, сын профессора Рена, который тоже учится в этой группе, невзлюбил Тоу Тоу. Между девушкой и юношей разворачивается отчаянное соперничество, которое неожиданно оборачивается истинной любовью.

В ролях
В ролях
Си Мэйцзюань
У Ган
Чжао Лусы
Ли Гуанфу
Дай Лува
Алина Чжан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Новая волна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 40 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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