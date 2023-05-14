В день, когда 28-летняя Сунь Тоу Тоу попала в беду, помочь ей вызвался Рен Синь Чжэн, профессор Университета китайской медицины. Он не только спас сироту, но и, узнав о ее тяжелом положении, предложил стать его ученицей. Так девушка начала постигать древнее искусство традиционной китайской медицины. С каждым днем она все глубже погружается в науку, которая стала ей невероятно интересна. Только одно портит учебу: Тянь Чжэнь, сын профессора Рена, который тоже учится в этой группе, невзлюбил Тоу Тоу. Между девушкой и юношей разворачивается отчаянное соперничество, которое неожиданно оборачивается истинной любовью.