Новая волна 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Новая волна
Киноафиша Сериалы Новая волна Сезоны Сезон 1

Hou lang 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Новая волна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 мая 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 мая 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 мая 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 мая 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 мая 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
21 мая 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
22 мая 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 мая 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
23 мая 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
23 мая 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
24 мая 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
24 мая 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
25 мая 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
25 мая 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
26 мая 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
27 мая 2023
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
28 мая 2023
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
28 мая 2023
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
29 мая 2023
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
29 мая 2023
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
30 мая 2023
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
30 мая 2023
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
31 мая 2023
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
31 мая 2023
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
1 июня 2023
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
1 июня 2023
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
2 июня 2023
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
3 июня 2023
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
4 июня 2023
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
4 июня 2023
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
5 июня 2023
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
5 июня 2023
