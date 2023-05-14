Меню
Новая волна 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Hou lang
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 мая 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
40
Продолжительность сезона
30 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
13
голосов
7.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Новая волна»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
14 мая 2023
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
14 мая 2023
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
15 мая 2023
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
15 мая 2023
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
16 мая 2023
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
16 мая 2023
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
17 мая 2023
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
17 мая 2023
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
18 мая 2023
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
18 мая 2023
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
19 мая 2023
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
20 мая 2023
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
21 мая 2023
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
21 мая 2023
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
22 мая 2023
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
22 мая 2023
Серия 17
Episode 17
Сезон 1
Серия 17
23 мая 2023
Серия 18
Episode 18
Сезон 1
Серия 18
23 мая 2023
Серия 19
Episode 19
Сезон 1
Серия 19
24 мая 2023
Серия 20
Episode 20
Сезон 1
Серия 20
24 мая 2023
Серия 21
Episode 21
Сезон 1
Серия 21
25 мая 2023
Серия 22
Episode 22
Сезон 1
Серия 22
25 мая 2023
Серия 23
Episode 23
Сезон 1
Серия 23
26 мая 2023
Серия 24
Episode 24
Сезон 1
Серия 24
27 мая 2023
Серия 25
Episode 25
Сезон 1
Серия 25
28 мая 2023
Серия 26
Episode 26
Сезон 1
Серия 26
28 мая 2023
Серия 27
Episode 27
Сезон 1
Серия 27
29 мая 2023
Серия 28
Episode 28
Сезон 1
Серия 28
29 мая 2023
Серия 29
Episode 29
Сезон 1
Серия 29
30 мая 2023
Серия 30
Episode 30
Сезон 1
Серия 30
30 мая 2023
Серия 31
Episode 31
Сезон 1
Серия 31
31 мая 2023
Серия 32
Episode 32
Сезон 1
Серия 32
31 мая 2023
Серия 33
Episode 33
Сезон 1
Серия 33
1 июня 2023
Серия 34
Episode 34
Сезон 1
Серия 34
1 июня 2023
Серия 35
Episode 35
Сезон 1
Серия 35
2 июня 2023
Серия 36
Episode 36
Сезон 1
Серия 36
3 июня 2023
Серия 37
Episode 37
Сезон 1
Серия 37
4 июня 2023
Серия 38
Episode 38
Сезон 1
Серия 38
4 июня 2023
Серия 39
Episode 39
Сезон 1
Серия 39
5 июня 2023
Серия 40
Episode 40
Сезон 1
Серия 40
5 июня 2023
