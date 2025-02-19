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Киноафиша Сериалы Остров Пальма Отзывы

Отзывы о сериале «Остров Пальма»

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Владимир Фролов 19 февраля 2025, 23:26
Оценка
Я не смогу выразить всю гадость что я испытал при просмотре данного сериала но вспомнился только гнома из гравити Фолз который блюёт радугой.
19 февраля 2025, 23:26 Ответить
Weteran Mc 3 апреля 2025, 02:35
Оценка
"Остров Пальма" - норвежский четырёхсерийный мини-сериал в жанре "Катастрофа" от студии #Netflix 2024 года, повествующий о курортном тропическом острове Пальма.

В сериале показаны судьбы людей, прилетевших на отдых в это чудесное место Испании, на фоне природной катастрофы, начавшейся с извержения вулкана вплоть до мега-цунами.

В сериале вполне не плохие спецэффекты, хоть их и не много. А вот сюжет довольно скучный. Не затрагивая катастрофу, это самая обыкновенная семейная драма со своими проблемами и особенностями каждой семьи.
Из особенностей - это явная пропаганда ЛГБТ, тем более среди несовершеннолетних 17-летних девушек. Что для меня неприемлемо и осудительно.

Как итог, смело можно пройти мимо - ничего не потеряете, даже сэкономите время.

Моя оценка: 6 из 10.
3 апреля 2025, 02:35 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:50
в ответ на сообщение Weteran Mc от 3 апреля 2025, 02:35
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:50 Ответить
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