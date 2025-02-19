Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Остров Пальма
Отзывы
Отзывы о сериале «Остров Пальма»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Владимир Фролов
19 февраля 2025, 23:26
Оценка
Я не смогу выразить всю гадость что я испытал при просмотре данного сериала но вспомнился только гнома из гравити Фолз который блюёт радугой.
19 февраля 2025, 23:26
0
0
Ответить
Weteran Mc
3 апреля 2025, 02:35
Оценка
"Остров Пальма" - норвежский четырёхсерийный мини-сериал в жанре "Катастрофа" от студии #Netflix 2024 года, повествующий о курортном тропическом острове Пальма.
В сериале показаны судьбы людей, прилетевших на отдых в это чудесное место Испании, на фоне природной катастрофы, начавшейся с извержения вулкана вплоть до мега-цунами.
В сериале вполне не плохие спецэффекты, хоть их и не много. А вот сюжет довольно скучный. Не затрагивая катастрофу, это самая обыкновенная семейная драма со своими проблемами и особенностями каждой семьи.
Из особенностей - это явная пропаганда ЛГБТ, тем более среди несовершеннолетних 17-летних девушек. Что для меня неприемлемо и осудительно.
Как итог, смело можно пройти мимо - ничего не потеряете, даже сэкономите время.
Моя оценка: 6 из 10.
3 апреля 2025, 02:35
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:50
в ответ на сообщение
Weteran Mc от 3 апреля 2025, 02:35
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:50
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Саван
3 комментария
Хищные твари
5 комментариев
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
В сериале показаны судьбы людей, прилетевших на отдых в это чудесное место Испании, на фоне природной катастрофы, начавшейся с извержения вулкана вплоть до мега-цунами.
В сериале вполне не плохие спецэффекты, хоть их и не много. А вот сюжет довольно скучный. Не затрагивая катастрофу, это самая обыкновенная семейная драма со своими проблемами и особенностями каждой семьи.
Из особенностей - это явная пропаганда ЛГБТ, тем более среди несовершеннолетних 17-летних девушек. Что для меня неприемлемо и осудительно.
Как итог, смело можно пройти мимо - ничего не потеряете, даже сэкономите время.
Моя оценка: 6 из 10.
Авторизация по e-mail