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Постер сериала Секрет упавшей звезды
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Киноафиша Сериалы Секрет упавшей звезды

Секрет упавшей звезды (2024 - …)

Sekret upavshej zvezdy 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Блогер Маша Смирнова, успевшая завоевать популярность не только в интернете, но и на экране, оказывается в центре скандала: её обвиняют в убийстве знакомой журналистки, которая вела колонку светской хроники. Однако не она одна под подозрением – внимание следствия также приковано к Анне Асташиной, звезде телевидения, у которой с погибшей были давние конфликты. Но вскоре ситуация принимает новый оборот: Асташина сама становится жертвой загадочного преступления – её отравили. Связаны ли эти смерти, и какие тайны скрываются за безупречной репутацией телеведущей? Распутывать этот сложный клубок предстоит следователю Баженову. В расследовании ему помогут молодожёны Маша и Максим, чьи отношения проверятся на прочность в ходе поисков истины.

В ролях
В ролях
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Дарья Пармененкова
Дарья Пармененкова
Кира Кауфман
Кира Кауфман
Олег Савцов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Секрет упавшей звезды - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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