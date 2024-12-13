Блогер Маша Смирнова, успевшая завоевать популярность не только в интернете, но и на экране, оказывается в центре скандала: её обвиняют в убийстве знакомой журналистки, которая вела колонку светской хроники. Однако не она одна под подозрением – внимание следствия также приковано к Анне Асташиной, звезде телевидения, у которой с погибшей были давние конфликты. Но вскоре ситуация принимает новый оборот: Асташина сама становится жертвой загадочного преступления – её отравили. Связаны ли эти смерти, и какие тайны скрываются за безупречной репутацией телеведущей? Распутывать этот сложный клубок предстоит следователю Баженову. В расследовании ему помогут молодожёны Маша и Максим, чьи отношения проверятся на прочность в ходе поисков истины.