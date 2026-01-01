Памперсы своего ребенка не выкидываю никогда: беру на прогулки и в поездки – спасают даже в 30-градусную жару

Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее

Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром

Пересматриваешь «Поттера» ежегодно? Пора к психологу! Франшиза о Хогвартсе виновна в проблемах молодежи, но есть важный нюанс

Что смотреть в августе-2026: 6 новых детективов и триллеров, которые обещают вам эмоциональные горки — от серийного убийцы до тайны целого острова

Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы

HBO умеет бить по нервам: 3 коротких сериала с рейтингом до 8,6, после которых «Игра престолов» покажется разминкой

Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)

Мечтали об очередном 007? В новом сериале Фасбендер играет не Бонда, но в роли шпиона безумно хорош: не зря получил 92% на RT

В «Работе над ошибками» Первый канал плох: зрители насчитали десятки фейлов в первых 2 сериях