Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Пианино 2019 - 2022, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Пианино
Сезоны
Сезон 2
Upright
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
15 ноября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
8
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
13
голосов
8.4
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Пианино»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
15 ноября 2022
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
15 ноября 2022
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
15 ноября 2022
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
15 ноября 2022
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
15 ноября 2022
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
15 ноября 2022
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
15 ноября 2022
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
15 ноября 2022
График выхода всех сериалов
Смех Петрова снова звучит в кадре: о чем фильм «Весельчак У» по вселенной Булычёва и какие тайны откроются зрителям
Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой
Трудно представить «Ивана Васильевича» без черного кота: так зачем же Гайдай снимал кошек в каждом фильме?
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре
«Интригует с первых минут»: в этом детективе с оценкой 8.2 Меньшиков доказал – ремейк может быть круче оригинала со звездой «Во все тяжкие»
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест)
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли
«Очень странные дела» в СССР: этот российский сериал многие даже не включали, а зря - Козловский ушел и стало лучше
9-го сезона у «Моей геройской академии» уже не будет: но не спешите грустить – 5 января фанатов ждет крутой подарок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667