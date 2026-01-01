Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко

Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

Кукурузу летом давно уже не варю и готовую не покупаю: шашлычник подсказал шик-способ приготовить ее быстрее и вкуснее

В «Шреке 5» не будет Кота в сапогах? Фанаты требуют ответа от DreamWorks — но картина уже вырисовывается печальная

В «Игре престолов» показали 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга

Как «Метод», но с другой изюминкой: этот детектив «на голову выше 90% наших сериалов» – 8 серий смотрятся залпом

«Эй, гражданина! Ты туда не ходи — ты тест проходи!» Угадайте 6 советских фильмов по кадрам с погоней

Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»

Только фанаты Устюгова пройдут тест на 5/5: покажет, помните ли вы сюжет «Ментовских войн»

КИОН готовит замену «Мажору»: только вместо Прилучного будет Безруков, а в основе сериала — истории реальных людей