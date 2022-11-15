Menu
Upright 2019 - 2022, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Upright
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
15 November 2022
Production year
2022
Number of episodes
8
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
8.2
Rate
13
votes
8.4
IMDb
"Upright" season 2 list of episodes.
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2
Episode 1
15 November 2022
Episode 2
Season 2
Episode 2
15 November 2022
Episode 3
Season 2
Episode 3
15 November 2022
Episode 4
Season 2
Episode 4
15 November 2022
Episode 5
Season 2
Episode 5
15 November 2022
Episode 6
Season 2
Episode 6
15 November 2022
Episode 7
Season 2
Episode 7
15 November 2022
Episode 8
Season 2
Episode 8
15 November 2022
