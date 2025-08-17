Меню
Сериалы
Статьи о сериале «RU: Кухня по-турецки»
Статьи о сериале «RU: Кухня по-турецки»
«Настоящая султанша»: Мерьем Узерли отметила 42-летие и стала еще краше — неужели, все ради съемок нового сериала
На «Великолепном веке» карьера не закончилась.
Написать
17 августа 2025 15:27
Хюррем бы так не сказала: мудрая цитата Узерли о мужчинах объясняет, почему актриса так и не вышла замуж
Актриса пережила несколько болезненных расставаний.
Написать
10 января 2025 21:01
Замена «Великолепному веку» уже на «Смотрим»: Узерли в новом сериале изменяет и оголяется
Проект точно удивит поклонников исторического турдизи.
Написать
27 декабря 2024 14:15
