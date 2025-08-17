«Настоящая султанша»: Мерьем Узерли отметила 42-летие и стала еще краше — неужели, все ради съемок нового сериала

Мерьем Узерли подарила зрителям незабываемую Хюррем-султан, и это имя прочно закрепилось за ней не только на экране. После съемок «Великолепного века» актрису часто критиковали за пластику — мол, совсем на себя уже не похожа.

Недавно Мерьем отметила 42-летие и показала снимки с праздника — фанаты не могли поверить своим глазам: Хюррем вернулась!

«Ну вот, без излишка ботокса гораздо лучше», «Настоящая султанша! Оставайтесь всегда такой красивой и притягательной», — пишут комментаторы.

Актриса действительно заметно похорошела, и будто помолодела лет на десять. Невольно возникает вопрос — неужели такие изменения ради нового сериала?

Где сейчас снимается Мерьем Узерли

В 2024 году на экраны вышел новый турецкий сериал «RU: Кухня по-турецки» с Мерьем Узерли в главной роли. Актриса сыграла бизнес-леди Рейян, владелицу ресторана на берегу Эгейского моря. Супруг героини не особо ценит жену и воспринимает ее скорее как банкомат, а вскоре Рейян ловит его на измене.

Неверный муж строит козни, подначивает шеф-поваров и пытается разрушить бизнес — в итоге героиня остается практически у разбитого корыта. Но на горизонте появляется новый персонаж — молодой помощник шеф-повара, который с сочувствием наблюдает за терзаниями начальницы.

В этом году зрителей ждет второй сезон нашумевшего сериала. Как и первая часть, он будет состоять из восьми серий и продолжит историю любви, которой все возрасты покорны.

Ранее мы писали: Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана