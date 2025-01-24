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Охотники за призраком
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Отзывы о сериале «Охотники за призраком»
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Асель Мишина
24 января 2025, 14:14
Оценка
Начали с мужем смотреть сериал Охотники за призраком, потому что обожаем интересные мистические истории. Сериал не подвел, действительно интересный и совершенно непредсказуемый. Особенно мне нравится, что вот этого потустороннего маньяка, который убил маму Жени, очень сложно вычислить. Он может моментально вселиться практически в кого угодно, но в тоже время у него есть свои слабости и достать его, я полагаю, все-таки можно. Но вот какой ценой? От серии к серии жертв становится все больше и напряжение нарастает и даже главные герои ни от чего не застрахованы даже при том, что Лысый (один из охотников) обладает экстрасенсорными способностями и может заставить человека заснуть в мгновение ока. Скорей бы новая серия вышла, а то концовка третьей прям шокировала!
24 января 2025, 14:14
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Киноафиша.инфо
24 января 2025, 20:00
в ответ на сообщение
Асель Мишина от 24 января 2025, 14:14
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
24 января 2025, 20:00
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