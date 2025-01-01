Kevin Porter Пап, ты запер его там!

Tom Porter Он слепой, вероятно, временно, он получил хороший удар по голове от Шрамола.

Kevin Porter Эй, давай запечатаем его, чтобы он никогда не вышел!

Stink Никогда не выйдет!

Tom Porter Нет... мы не можем.

Kevin Porter [в шоке] Что?

Tom Porter Я понимаю, как ты себя чувствуешь. У меня тоже нет любви к Шунгу. Но если мы сделаем это, мы не лучше него.

Kevin Porter Не могу в это поверить! Мой собственный отец сливается?

Stink Да, сливайся!

Tom Porter Ты не прав, Кев. Я знаю, что Шунг ведёт себя как животное, нам было бы легко поступить так же, но мы были бы такими же, как он. Но без нашего человечества, что останется? Мы действительно вернёмся в каменный век. Как бы я его ни ненавидел, дай ему возможность уйти. Это может занять время, чтобы он сделал отверстие достаточно широким, но хотя бы это воздух.