Kevin Porter
Пап, ты запер его там!
Tom Porter
Он слепой, вероятно, временно, он получил хороший удар по голове от Шрамола.
Kevin Porter
Эй, давай запечатаем его, чтобы он никогда не вышел!
Stink
Никогда не выйдет!
Tom Porter
Нет... мы не можем.
Kevin Porter
[в шоке] Что?
Tom Porter
Я понимаю, как ты себя чувствуешь. У меня тоже нет любви к Шунгу. Но если мы сделаем это, мы не лучше него.
Kevin Porter
Не могу в это поверить! Мой собственный отец сливается?
Stink
Да, сливайся!
Tom Porter
Ты не прав, Кев. Я знаю, что Шунг ведёт себя как животное, нам было бы легко поступить так же, но мы были бы такими же, как он. Но без нашего человечества, что останется? Мы действительно вернёмся в каменный век. Как бы я его ни ненавидел, дай ему возможность уйти. Это может занять время, чтобы он сделал отверстие достаточно широким, но хотя бы это воздух.
Kevin Porter
Ты прав, пап.