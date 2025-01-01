Меню
Цитаты из сериала Земля исчезнувших

Kevin Porter Это настоящая свиная чаша.
Том Портер [видя, что Шунг сильно пострадал от Шрамца] Шунг, у меня есть лекарства в рюкзаке. Я могу обработать твои раны.
Шунг Не смей использовать свои жалкие трюки, человек!
Том Портер Жалким являешься ты, Шунг. Твой величайший враг — это твое собственное неведение.
Kevin Porter Пап, ты запер его там!
Tom Porter Он слепой, вероятно, временно, он получил хороший удар по голове от Шрамола.
Kevin Porter Эй, давай запечатаем его, чтобы он никогда не вышел!
Stink Никогда не выйдет!
Tom Porter Нет... мы не можем.
Kevin Porter [в шоке] Что?
Tom Porter Я понимаю, как ты себя чувствуешь. У меня тоже нет любви к Шунгу. Но если мы сделаем это, мы не лучше него.
Kevin Porter Не могу в это поверить! Мой собственный отец сливается?
Stink Да, сливайся!
Tom Porter Ты не прав, Кев. Я знаю, что Шунг ведёт себя как животное, нам было бы легко поступить так же, но мы были бы такими же, как он. Но без нашего человечества, что останется? Мы действительно вернёмся в каменный век. Как бы я его ни ненавидел, дай ему возможность уйти. Это может занять время, чтобы он сделал отверстие достаточно широким, но хотя бы это воздух.
Kevin Porter Ты прав, пап.
Tom Porter [использовав кристаллы вместо батареек] Электричество снова включено! Смотрите! Свет! Музыка!
Kevin Porter Отлично, пап.
[гонится за Энни и Ташей во время игры в салочки]
Tom Porter Это всё? После всего, что я пережил сегодня?
[прислоняет руку к подбородку и выглядит грустно]
Kevin Porter [Кевин заходит и приглашает его поиграть] Пап... Теперь ты!
Tom Porter Ты в пролёте, Кевин!
Annie Porter [закрывая глаза рукой] Угадай, кто?
Tom Porter Эм... Мадонна... Сделай из нее Мадонну с простудой... Эм... Мишель Pfeiffer?
Annie Porter Какое тебе наивное желание!
[смеется]
Tom Porter Я правда этого хочу!
Annie Porter Сюрприз!
Tom Porter О, это ты, милое личико!
[целует её в щеку]
